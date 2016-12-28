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СМИ: сегодня должны пройти переговоры по трансферу Луиса Адриано в "Спартак"

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани сегодня запланировал встречу с агентом нападающего Луиса Адриано для того, чтобы обсудить возможный переход футболиста в "Спартак", информирует La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что встреча должна была состояться еще вчера, но была перенесена. Ранее Галлиани заявил, что переход 29-летнего бразильца в "Спартак" вполне возможен.
Теги: Спартак Адриано Милан
Сегодня, 14:59
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14
(1)
№14 Написал: Uniform (Сегодня, 16:10) #
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online

Цитата: syamtomov
в Зените

Привет Володя.Ты можешь без Зенита?Новость про Адриано и Спартак.


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Я за однополые драки.
Регистрация: 3.03.2011
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Riders1990
Эменике был бы лучше.Он талантливее и техничнее.

А Кокорин - ещё лучше, я имею в виду, талантливее.
И что?
КАК он сейчас в Зените играет, а?
Соразмерно своему таланту?

Полагаю, что игрок вырастает в ИГРОКА только тогда, когда он имеет в себе две составляющие - ТАЛАНТ и СОВЕСТЬ!

У Кокорина совести нет напрочь, да и у Эменике совести тоже не наблюдается.
Последние полтора года в Спартаке, по крайней мере, не наблюдалось.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вот что минусуют, факт ведь написал, еще и ссылку приложил. Стадо пустоголовых поросят
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Катрапс
А Адриано или Эм неизвестно...

Эменике был бы лучше.Он талантливее и техничнее.Имхо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№10 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
трансферы любят тишину!


По Депаю тишина. Вот что должно состояться. Уверен, он заиграет у нас, на пару с друганом. А Адриано или Эм неизвестно...
Регистрация: 27.04.2009
№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По моему мнению, лучше, что ПОКА есть - Адриано.

Тут все пишут про "тишину". Предлагаю всем болельщикам Зенита установить по переходу Адриано "час молчания" . Может быть у Спартака все получится и переход все-таки состоится.
Регистрация: 29.11.2014
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: SHIGA
еще раз..
мало-ли кто и чего говорит..трансферы любят тишину!

Вот с ЭТИМ - согласен.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Судя по информации, которую выдают СМИ в отношении кандидатов на усиление линии нападения, ПОКА только есть двое - Эменике и Адриано.
По моему мнению, лучше, что ПОКА есть - Адриано.
А Эменике в Спартаке после его полуторагодичной иммитации игры нападающего я видеть не хочу.

Этот африканец не поменял своего отношения к делу.

еще раз..
мало-ли кто и чего говорит..трансферы любят тишину!


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Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: SHIGA
уверен что это не клиент Спартака!

Судя по информации, которую выдают СМИ в отношении кандидатов на усиление линии нападения, ПОКА только есть двое - Эменике и Адриано.
По моему мнению, лучше, что ПОКА есть - Адриано.
А Эменике в Спартаке после его полуторагодичной иммитации игры нападающего я видеть не хочу.

Этот африканец не поменял своего отношения к делу.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:09) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
А в вики он в локо
Тыц
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:08) #
  • +7
  •  (11)

какзайчонок

Какая у тебя аватарка - на обкусанный понятно кем laughing бутыЛЬброд с сыром похожа - такие и высказывания. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
трансферы любят тишину! smirk а этот переход как сериал про санта барбара!уверен что это не клиент Спартака!


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Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (8)

надо
быстрее, пока совсем не состарился smile
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 15:04) #
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
И сразу в музей его-на прививку!!!
Регистрация: 15.03.2009
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