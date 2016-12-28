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Виталий Шашков: вопрос с неустойкой Веркаутерену практически закрыт
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что вопрос с выплатой неустойки бывшему главному тренеру Франку Веркаутерену практически закрыт.
Напомним, бельгийский специалист покинул самарскую команду 1 ноября 2016 года.
"Неустойка Веркаутерена? У нас с Франком все согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
Напомним, бельгийский специалист покинул самарскую команду 1 ноября 2016 года.
"Неустойка Веркаутерена? У нас с Франком все согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
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