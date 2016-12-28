Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Шашков: вопрос с неустойкой Веркаутерену практически закрыт

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что вопрос с выплатой неустойки бывшему главному тренеру Франку Веркаутерену практически закрыт.

Напомним, бельгийский специалист покинул самарскую команду 1 ноября 2016 года.

"Неустойка Веркаутерена? У нас с Франком все согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
Теги: Крылья Советов Веркаутерен
Сегодня, 15:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.