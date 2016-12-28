Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юношеская сборная России определилась с составом на турнир памяти Гранаткина

С 7 по 22 января в Санкт-Петербурге пройдет XXIХ международный турнир памяти Валентина Гранаткина. В Мемориале примут участие 16 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.

Сборная России под руководством Михаила Галактионова, которая за выход в четвертьфинал поспорит с Индией (8 января), Латвией (10 января) и Беларусью (12 января), подготовку к турниру начнет 3 января. В этот день наша команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет учебно-тренировочный сбор. В нем примут участие 23 игрока, 20 из которых попадут в итоговую заявку на Мемориал Валентина Гранаткина.

Состав сборной России на сбор в Санкт-Петербурге:

Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» Москва), Иван Ломаев («Чертаново» Москва), Егор Седов («Анжи» Махачкала).

Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Николай Поярков («Локомотив» Москва), Станислав Каракоз («Чертаново» Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада» Тольятти).

Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов» Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба - СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново» Москва), Роман Денисов («Динамо» Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак» Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА Москва), Михаил Яковлев («Рубин» Казань).

Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов» Самара), Станислав Лацевич («Динамо Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново» Москва).

РФС
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 15:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.