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Юношеская сборная России определилась с составом на турнир памяти Гранаткина
С 7 по 22 января в Санкт-Петербурге пройдет XXIХ международный турнир памяти Валентина Гранаткина. В Мемориале примут участие 16 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.
Сборная России под руководством Михаила Галактионова, которая за выход в четвертьфинал поспорит с Индией (8 января), Латвией (10 января) и Беларусью (12 января), подготовку к турниру начнет 3 января. В этот день наша команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет учебно-тренировочный сбор. В нем примут участие 23 игрока, 20 из которых попадут в итоговую заявку на Мемориал Валентина Гранаткина.
Состав сборной России на сбор в Санкт-Петербурге:
Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» Москва), Иван Ломаев («Чертаново» Москва), Егор Седов («Анжи» Махачкала).
Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Николай Поярков («Локомотив» Москва), Станислав Каракоз («Чертаново» Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада» Тольятти).
Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов» Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба - СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново» Москва), Роман Денисов («Динамо» Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак» Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА Москва), Михаил Яковлев («Рубин» Казань).
Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов» Самара), Станислав Лацевич («Динамо Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново» Москва).
РФС
Сборная России под руководством Михаила Галактионова, которая за выход в четвертьфинал поспорит с Индией (8 января), Латвией (10 января) и Беларусью (12 января), подготовку к турниру начнет 3 января. В этот день наша команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет учебно-тренировочный сбор. В нем примут участие 23 игрока, 20 из которых попадут в итоговую заявку на Мемориал Валентина Гранаткина.
Состав сборной России на сбор в Санкт-Петербурге:
Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» Москва), Иван Ломаев («Чертаново» Москва), Егор Седов («Анжи» Махачкала).
Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Николай Поярков («Локомотив» Москва), Станислав Каракоз («Чертаново» Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада» Тольятти).
Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов» Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба - СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново» Москва), Роман Денисов («Динамо» Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак» Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА Москва), Михаил Яковлев («Рубин» Казань).
Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов» Самара), Станислав Лацевич («Динамо Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново» Москва).
РФС
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