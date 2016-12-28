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Виталий Мутко: если Самедову нужна будет помощь - разберемся
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что готов оказать помощь хавбеку "Локомотива" и сборной России Александру Самедову с развитием дальнейшей карьеры.
Напомним, ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что футболист покидает клуб этой зимой.
"Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся", - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что футболист покидает клуб этой зимой.
"Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся", - цитирует Мутко ТАСС.
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