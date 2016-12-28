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Виталий Мутко: если Самедову нужна будет помощь - разберемся

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что готов оказать помощь хавбеку "Локомотива" и сборной России Александру Самедову с развитием дальнейшей карьеры.

Напомним, ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что футболист покидает клуб этой зимой.

"Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь - разберемся", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Самедов Сборная России
Сегодня, 15:52
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4
(1)
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
цирк да и только. пенсионеру лимитеру помогает президент HAC/
а потом они хотят чегото добится на уровне сборной.
скоро такими темпами мудко будет на поле выходить. с Защитой соперника договариватся.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:54) #
  • +4
  •  (6)

разберись лучше с Маклареном, баран!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)

Аки Широкову?)) помощничек...))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 15:54) #
  • -3
  •  (3)

ты давай там , леонтич, разберись...
Регистрация: 1.09.2016
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