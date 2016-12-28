Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:21
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Первые 8-10 лет новый стадион "Зенита" будет убыточным
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оценил окупаемость стадиона на Крестовском острове, признав, что первые 10 лет он будет убыточным. Об этом сообщил депутат петербургского закса Борис Вишневский, который выложил копию письма Полтавченко на своей странице в "Фейсбуке".
Вишневский сделал запрос о планах подписания меморандума, которым предлагается заключить с ФК "Зенит" концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации нового стадиона на срок в 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Проект меморандума одобрило правительство города своим постановлением от 5 декабря 2016 года.
"Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными", - говорится в письме.
Вишневскому также сообщили, что положения меморандума носят "декларативный характер" и конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством города, если "Зенит" направит предложения о его заключении. Меморандум "закрепил намерения клуба нести расходы по содержанию и эксплуатации стадиона" (от 700 млн до 1 млрд рублей в год). Управление имуществом стадиона силами Санкт-Петербурга потребует создания эксплуатирующей организации, подготовки и обучения персонала, что "является нецелесообразным".
Вишневский предложит заксу признать неудовлетворительным ответ губернатора и направит повторный запрос.
Чемпионат
Вишневский сделал запрос о планах подписания меморандума, которым предлагается заключить с ФК "Зенит" концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации нового стадиона на срок в 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Проект меморандума одобрило правительство города своим постановлением от 5 декабря 2016 года.
"Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными", - говорится в письме.
Вишневскому также сообщили, что положения меморандума носят "декларативный характер" и конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством города, если "Зенит" направит предложения о его заключении. Меморандум "закрепил намерения клуба нести расходы по содержанию и эксплуатации стадиона" (от 700 млн до 1 млрд рублей в год). Управление имуществом стадиона силами Санкт-Петербурга потребует создания эксплуатирующей организации, подготовки и обучения персонала, что "является нецелесообразным".
Вишневский предложит заксу признать неудовлетворительным ответ губернатора и направит повторный запрос.
Чемпионат
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.