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Павел Яковлев может вернуться в "Крылья Советов"
Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев летом может вернуться в "Крыльях Советов", информирует ТАСС.
"Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", – рассказал источник, близкий к клубу.
Сообщается, что вероятность перехода 25-летнего полузащитника в самарскую команду велика. При этом источник отметил, что заинтересованность в Яковлеве также проявлял тульский "Арсенал", однако решил отказаться от приобретения игрока.
"Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", – рассказал источник, близкий к клубу.
Сообщается, что вероятность перехода 25-летнего полузащитника в самарскую команду велика. При этом источник отметил, что заинтересованность в Яковлеве также проявлял тульский "Арсенал", однако решил отказаться от приобретения игрока.
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