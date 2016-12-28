Самюэль Это’О: мистер Инфантино, увеличьте число команд на ЧМ ради нас, бедняков Африки

Бывший нападающий "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это’О поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино и его инициативу расширить число участников ЧМ до 48 команд."Мистер Инфантино, сделайте это ради нас, бедняков Африки, тех, кто порой не имеет возможность попасть на чемпионат мира. Сделайте. Мы вас поддержим.Я лично вас поддерживаю и вся Африка тоже, потому что вы можете предоставить возможность сыграть на чемпионате мира", - сказал Это’О.