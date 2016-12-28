Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Майкон поздравил с наступающим Новым годом

Нападающий "Локомотива" Майкон поздравил всех с наступающим Новым годом.

"С Новым годом, друзья. Salud y felicidad. Вперед, "Локомотив", - сказал форвард.

Теги: Майкон Локомотив
Сегодня, 16:04
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.