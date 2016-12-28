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Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
"Фенербахче" хочет продлить контракт с Адвокатом
"Фенербахче" хочет продлить соглашение с главным тренером команды Диком Адвокатом, сообщает Fanatic.
Руководство турецкого клуба рассчитывает подписать новый контракт со специалистом до начала второй части национального чемпионата. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
Руководство турецкого клуба рассчитывает подписать новый контракт со специалистом до начала второй части национального чемпионата. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
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