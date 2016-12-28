"Фенербахче" хочет продлить контракт с Адвокатом

"Фенербахче" хочет продлить соглашение с главным тренером команды Диком Адвокатом, сообщает Fanatic.



Руководство турецкого клуба рассчитывает подписать новый контракт со специалистом до начала второй части национального чемпионата. Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два сезона.