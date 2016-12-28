Уилфрид Заха попал в предварительную заявку Кот-д`Ивуара на Кубок Африки

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха, принявший решение выступать за сборную Кот-д`Ивуара несмотря на два проведенных товарищеских матча за национальную команду Англии, включен в предварительную заявку на Кубок африканский наций 2017 года, сообщает BBC.



Заха родился в Абиджане (Кот-д`Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии. Он успел провести два товарищеских матча за англичан, но еще не принимал участия в официальных встречах и по правилам ФИФА может выступать за другую сборную.