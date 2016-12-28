Артур Енджейчик перейдет в "Легию"

Защитник "Краснодара" Артур Енджейчик продолжит карьеру в польской "Легии", сообщает Przeglad Sportowy.



Сумма сделки составит порядка 1 миллиона евро, а контракт с 29-летним поляком будет рассчитан на четыре года.