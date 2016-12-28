Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артур Енджейчик перейдет в "Легию"

Защитник "Краснодара" Артур Енджейчик продолжит карьеру в польской "Легии", сообщает Przeglad Sportowy.

Сумма сделки составит порядка 1 миллиона евро, а контракт с 29-летним поляком будет рассчитан на четыре года.
Теги: Енджейчик Краснодар Легия Трансферы
Сегодня, 16:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.