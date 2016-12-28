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Эден Азар: "Челси" в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлые сезоны

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что нынешний состав команды способен войти в историю.

"Челси" в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлые сезоны. Команда верит в свои силы и одерживает победы. Нам не нужны рекорды, но этот "Челси" может войти в историю", - цитирует Азара Sky Sports.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 17:13
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