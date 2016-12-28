Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:21
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Эден Азар: "Челси" в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлые сезоны
Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что нынешний состав команды способен войти в историю.
"Челси" в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлые сезоны. Команда верит в свои силы и одерживает победы. Нам не нужны рекорды, но этот "Челси" может войти в историю", - цитирует Азара Sky Sports.
"Челси" в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлые сезоны. Команда верит в свои силы и одерживает победы. Нам не нужны рекорды, но этот "Челси" может войти в историю", - цитирует Азара Sky Sports.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.