Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (11)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (11)
ЦСКА интересуется защитником "Севильи" Тимоте Колодзейчаком
Защитник "Севильи" Тимоте Колодзейчак может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Estadio Deportivo.
Сделка может состояться уже в январе. Российский клуб готов заплатить за трансфер Колодзейчака около 10 миллионов евро.
Колодзейчак перешёл в "Севилью" из "Ниццы" в 2014 году.
Сделка может состояться уже в январе. Российский клуб готов заплатить за трансфер Колодзейчака около 10 миллионов евро.
Колодзейчак перешёл в "Севилью" из "Ниццы" в 2014 году.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.