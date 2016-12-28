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ЦСКА интересуется защитником "Севильи" Тимоте Колодзейчаком

Защитник "Севильи" Тимоте Колодзейчак может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Estadio Deportivo.

Сделка может состояться уже в январе. Российский клуб готов заплатить за трансфер Колодзейчака около 10 миллионов евро.

Колодзейчак перешёл в "Севилью" из "Ниццы" в 2014 году.
Теги: ЦСКА Севилья Трансферы
Сегодня, 18:50
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4
(2)
№4 Написал: скальп (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (2)

а как же двое из ларца?))
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
свиньи тут как тут laughing
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
какие нахер трансферы и за 10 млн scream

п.с как только появятся деньги у гинера(в любом количестве)..у него сразу-же их заберут конфискуют!(с) Авен


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Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:54) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Российский клуб готов заплатить за трансфер Колодзейчака около 10 миллионов евро.
yum


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
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