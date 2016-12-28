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Верон возобновил карьеру игрока в возрасте 41 года

41-летний бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру игрока.

Он подписал контракт с "Эстудиантесом", в котором также является президентом команды, на 1,5 года, сообщает пресс-служба клуба. Зарплату, как футболист, Верон в своем клубе получать не будет.
Сегодня, 19:26
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