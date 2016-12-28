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Канада, США и Мексика могут подать совместную заявку на ЧМ-2026

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что в следующем году футбольные функционеры Канады, США и Мексики проведут встречу, на которой будет обсуждение совместной заявки на проведение ЧМ-2026.

"Мы можем подать совместную заявку, поскольку понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Думаем, что в 2026 году чемпионат точно пройдет в зоне КОНКАКАФ", - цитирует Монтальяни Reuters.
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
а чего мелочится то,подайте совместную заявку от Южной,Северной и Центральной Америки...
Регистрация: 9.01.2015
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