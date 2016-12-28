Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Канада, США и Мексика могут подать совместную заявку на ЧМ-2026
Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что в следующем году футбольные функционеры Канады, США и Мексики проведут встречу, на которой будет обсуждение совместной заявки на проведение ЧМ-2026.
"Мы можем подать совместную заявку, поскольку понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Думаем, что в 2026 году чемпионат точно пройдет в зоне КОНКАКАФ", - цитирует Монтальяни Reuters.
"Мы можем подать совместную заявку, поскольку понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Думаем, что в 2026 году чемпионат точно пройдет в зоне КОНКАКАФ", - цитирует Монтальяни Reuters.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.