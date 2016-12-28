Канада, США и Мексика могут подать совместную заявку на ЧМ-2026

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что в следующем году футбольные функционеры Канады, США и Мексики проведут встречу, на которой будет обсуждение совместной заявки на проведение ЧМ-2026.



"Мы можем подать совместную заявку, поскольку понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Думаем, что в 2026 году чемпионат точно пройдет в зоне КОНКАКАФ", - цитирует Монтальяни Reuters.