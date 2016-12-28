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Михаил Галактионов: при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами
Наставник юношеской сборной России (U-17) Михаил Галактионов рассказал о кадровых проблемах в команде в преддверии мемориала Валентина Гранаткина.
"В связи с рядом обстоятельств мы начнем подготовку к Мемориалу Валентина Гранаткина только 3 января. В этот день команда собирается и выезжает в Санкт-Петербург, где будет готовиться вплоть до старта турнира. Контрольных игр в рамках этого учебно-тренировочного сбора у нас не запланировано. К сожалению, при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами. Большинство основных игроков отсутствуют, но, безусловно, в списке есть ребята, которые принимали участие в отборочном турнире Чемпионата Европы-2016 U-17. Тем не менее, мы, конечно, ставим задачу выступить успешно, победить на домашнем турнире. Что касается наших соперников по групповому этапу, то в настоящее время я просматриваю игры с их участием, знакомлюсь с ними. Первую встречу на турнире мы проведем против Индии, которая в преддверии Мемориала Гранаткина сыграет контрольный матч со сборной Санкт-Петербурга - там мы ее и просмотрим. Команды Латвии и Беларуси увидим уже по ходу соревнования", - приводит слова специалиста официальный сайт РФС.
"В связи с рядом обстоятельств мы начнем подготовку к Мемориалу Валентина Гранаткина только 3 января. В этот день команда собирается и выезжает в Санкт-Петербург, где будет готовиться вплоть до старта турнира. Контрольных игр в рамках этого учебно-тренировочного сбора у нас не запланировано. К сожалению, при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами. Большинство основных игроков отсутствуют, но, безусловно, в списке есть ребята, которые принимали участие в отборочном турнире Чемпионата Европы-2016 U-17. Тем не менее, мы, конечно, ставим задачу выступить успешно, победить на домашнем турнире. Что касается наших соперников по групповому этапу, то в настоящее время я просматриваю игры с их участием, знакомлюсь с ними. Первую встречу на турнире мы проведем против Индии, которая в преддверии Мемориала Гранаткина сыграет контрольный матч со сборной Санкт-Петербурга - там мы ее и просмотрим. Команды Латвии и Беларуси увидим уже по ходу соревнования", - приводит слова специалиста официальный сайт РФС.
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