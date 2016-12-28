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Данни Уэлбек впервые с мая потренировался в общей группе
Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек в ближайшее время может выйти на поле, сообщает Sky Sports.
Форвард сборной Англии сегодня впервые тренировался в общей группе с тех пор, как в мае этого года получил травму колена в матче АПЛ против "Манчестер Сити" (2:2). Пока еще неизвестно, сможет ли футболист провести поединок против "Кристал Пэлас" 1 января, поскольку главный тренер лондонцев Арсен Венгер заявил, что даст игроку набрать оптимальные кондиции.
Форвард сборной Англии сегодня впервые тренировался в общей группе с тех пор, как в мае этого года получил травму колена в матче АПЛ против "Манчестер Сити" (2:2). Пока еще неизвестно, сможет ли футболист провести поединок против "Кристал Пэлас" 1 января, поскольку главный тренер лондонцев Арсен Венгер заявил, что даст игроку набрать оптимальные кондиции.
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