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Эмануэле Джулианелли: ради хорошего предложения Промес покинет "Спартак"
Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов.
"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву", — написал Джулианелли в своём "твиттере".
"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву", — написал Джулианелли в своём "твиттере".
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