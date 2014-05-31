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Эмануэле Джулианелли: ради хорошего предложения Промес покинет "Спартак"

Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов.

"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву", — написал Джулианелли в своём "твиттере".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:22
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18
(2)
№18 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Челси»
Там вроде сумма отступных 35
Регистрация: 11.12.2016
№17 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И где Промес утверждает что покинет Спартак, пустомели?


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:59) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Это без сомнения, если кто-то думал обратное, то он пустоголовый, либо болеет за спартпак, что почти одно и тоже.
В наш сеалекс только за деньгами приезжают, мало людей, которые искренне любят клуб и страну.
Единицы, Гильерме, Фернандес, Ари, пожалуй...
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Срочно в музей -пыль понюхать -духу набраться..подзомбировать ,так сказать, до кондиции,,,
Регистрация: 15.03.2009
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
По словам голландца, если бы пришлось выбрать клуб, где он провел бы всю карьеру, то это был бы именно Спартак"

Даже не будучи психологом, глядя на него, можно понять, что этот человек сильно подвержен дурному влиянию.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все видели что и без промеса можно играть,за 30 лямов можно купить ему замену
Регистрация: 22.12.2016
№12 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Савелий
Помнится Квинси до конца карьеры планировал оставаться спартаковцем - нет?

нет.

А это разве не Квинси сказал, перед пересмотром контракта -"Сам Промес также давал понять, что свое ближайшее будущее он связывает пока только с московской командой. За верность акционеры клуба даже выплатили футболисту бонус в размере €1,5 млн. В одном из недавних интервью Квинси заявил, что готов остаться в «Спартаке» и вовсе до конца карьеры. По словам голландца, если бы пришлось выбрать клуб, где он провел бы всю карьеру, то это был бы именно Спартак"
Регистрация: 28.12.2015
№11 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
витёк ты узбек с крестовского worried


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:43) #
  • -4
  •  (6)

Судя по вчерашнему матчу Ливера, у Промеса там будет хороший шанс сесть на лавку. Игру с такой интенсивностью он вряд ли потянет. Ну и в личке должен учитывать английские налоги.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Савелий
Помнится Квинси до конца карьеры планировал оставаться спартаковцем - нет?

нет.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: rooiwit (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
А как же то, что он с детства за спортог?) И то, что он не покине этот вылыкий клуб пока не возьмет с ним кубок?)) Вот что баблоиделает))))

Витек думаешь если написать вместо спартак спортог будешь ахуено смешным?)недоразвитые питерские болелы как всегда на высоте
Регистрация: 22.12.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Ливерпуль вообще без проблем выкупить Промеса - Федуна даже Жаба не успеет задавить ....
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Drumer
Drumer Т

Цитата: Витек 88-20
Витек 88-20

Цитата: Савелий
Савелий

мальчики, он спартаковец сейчас, если вы вдруг забыли smile
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: СтС Москва (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Савелий
Помнится Квинси до конца карьеры планировал оставаться спартаковцем - нет?

Просто предложение покинуть Спартак само по себе - хорошее. Всё логично.


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31.05.2014: "На ЧМ так и будет.
1:1, 1:1, 0:1".
Регистрация: 2.09.2007
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ради хорошего предложения кто угодно покинет кого угодно.
Бомжы да ослы, вам ли не знать этого.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Витек 88-20
А как же то, что он с детства за спортог?) И то, что он не покине этот вылыкий клуб пока не возьмет с ним кубок?)) Вот что баблоиделает))))



пффф, это совсем не уважение менять "великий Спартак" на какой то там Ливерпуль, за деньгами погнался, а не за титулами
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (14)

Помнится Квинси до конца карьеры планировал оставаться спартаковцем - нет?
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
А как же то, что он с детства за спортог?) И то, что он не покине этот вылыкий клуб пока не возьмет с ним кубок?)) Вот что баблоиделает))))
Регистрация: 7.12.2016
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