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Андрес Иньеста: надеюсь завершить карьеру в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сообщил, что хотел бы завершить карьеру в каталонском клубе.
"Надеюсь завершить карьеру в "Барселоне". Это моя мечта. Когда ты только начинаешь карьеру в клубе, то всё кажется новым. Со временем кое-что становится более понятным, и ты начинаешь надеяться, что уйдёшь из футбола, будучи игроком именно этой команды. У меня была цель стать успешным в "Барселоне". Да, были и сложные моменты, когда я был счастлив проводить на поле хотя бы 10 минут за "Барселону", а не больше времени за любую другую команду. Но это только помогло мне многого добиться здесь. Я не думаю о жизни после завершения карьеры, но понимаю, что так или иначе буду связан с футболом", – цитирует Иньесту официальный сайт "Барселоны".
"Надеюсь завершить карьеру в "Барселоне". Это моя мечта. Когда ты только начинаешь карьеру в клубе, то всё кажется новым. Со временем кое-что становится более понятным, и ты начинаешь надеяться, что уйдёшь из футбола, будучи игроком именно этой команды. У меня была цель стать успешным в "Барселоне". Да, были и сложные моменты, когда я был счастлив проводить на поле хотя бы 10 минут за "Барселону", а не больше времени за любую другую команду. Но это только помогло мне многого добиться здесь. Я не думаю о жизни после завершения карьеры, но понимаю, что так или иначе буду связан с футболом", – цитирует Иньесту официальный сайт "Барселоны".
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