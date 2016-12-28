В символическую сборную чемпионата Франции 2016 года по версии L’Equipe вошли 5 игроков "ПСЖ"

Авторитетное французское издание L’Equipe составило символическую сборную Лиги 1 по итогам 2016 года.



Рюффье ("Сэнт-Этьенн") – Орье (ПСЖ), Глик ("Монако"), Тиаго Силва (ПСЖ), Сидибе – Бернарду Силва (оба – "Монако"), Верратти, Рабьо (оба – ПСЖ), Лема ("Монако"), Кавани, Ибрагимович (оба – ПСЖ).