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Джек Уилшир: на данный момент по-чемпионски выглядит "Челси", они лучшие в чемпионате

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, права которого принадлежат "Арсеналу", заявил, что считает "Челси" фаворитом в борьбе за победу в чемпионате Англии.

"На данный момент по-чемпионски выглядит "Челси", на мой взгляд, сейчас они лучшие в чемпионате. Естественно, впереди долгий путь, нельзя говорить с полной уверенность, что "Челси" станет чемпионом, но на данный момент они кажутся самыми сильными. Команда подобрала новую схему, которая ей подходит. Я всегда знал, что на "Стэмфорд Бридж" приходится тяжело. Я приезжал сюда несколько раз с "Арсеналом", и мы сумели победить здесь всего раз. Сейчас «Челси» беспощаден к своим соперникам, они знают свое дело, каждую неделю команда выходит на матч с новой тактикой в зависимости от соперника. Это знак команды топ-уровня", - цитирует Уилшира Goal.com.
Теги: Уилшир Челси
Сегодня, 22:17
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