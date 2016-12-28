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Оливье Жиру: я продлил контракт с "Арсеналом"? Это неправда

Форвард сборной Франции и "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к продлению контракта с клубом.

"Люди утверждают, что я подписал новый контракт, но это неправда. Хотя скоро это, возможно, случится. Этот сезон складывался непросто, потому что я пропустил полтора месяца из-за травмы, поэтому мне было тяжело. Но нельзя терять концентрацию. Я всегда усердно работаю на тренировках. Мы общались с боссом, он объяснил мне, почему я не так часто играл до последнего времени. Если дела у команды идут успешно, я только рад, я являюсь частью этого клуба уже 5 лет, и хочу продолжать в том же духе. Посмотрим, как все сложится, мне нужно больше игрового времени, посмотрим, что будет в будущем", – цитирует Жиру goal.com.
Теги: Жиру Арсенал
Сегодня, 22:39
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