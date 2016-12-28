Патрис Эвра хочет покинуть "Ювентус" в январе

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра в зимнее трансферное окно хочет покинуть команду, утверждает La Stampa.



Француз считает приоритетным вариантом продолжения карьеры в чемпионате Англии. Контракт футболиста истекает в конце сезона, но он не получает игровой практики, поэтому рассчитывает покинуть клуб досрочно.