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Sport Mediaset: переход Адриано в "Спартак" близок к завершению

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани обсудил с агентом нападающего Луиса Адриано возможный переход игрока в "Спартак", сообщает Sport Mediaset.

Переговорный процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению. Сегодня Галлиани и агент форварда достигли соглашения в пользу перехода игрока в российский клуб. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Теги: Адриано Галлиани Спартак Милан Трансферы
Сегодня, 23:00
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№31 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
GRON,
128 мячей он забил за шахтер в 266 играх,в Италии сложно играть,а так хз вообще куда его ставить если есть Зе луиш
Регистрация: 22.12.2016
№30 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rooiwit
1970-1991 был и еще будет:)нужно знать свою историю конеобразную

А до этого было еще 19 таких же лет smile А до этого было РАСФОРМИРОВАНИЕ ЗА ПОЗОРНУЮ ИГРУ... ИМ - лучше нифига не знать. Думаешь зря ИМ шоры навешивают? Чтоб лишнего не увидели - перепугаются же.


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№29 Написал: GRON Москва (Сегодня, 23:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
но свои 2 гола за сезон он забьёт!

Это ты по поводу траоре? Молоток в точку!
А поводу статистики Адриано за "Шахтёр" 162 (77). Из этих 77 два десятка в ЛЧ.
В Милане согласен у него не заладилось, потому и продают. Но 6 голов в Италии, учитывая их уровень чемпа и оборону запросто превратятся в минимум 12 голов в РФПЛ. Это конечно, если он конкуренцию у Зе выйгрвает, что будет сделать очень непросто.
Регистрация: 10.06.2015
№28 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
должен застрелиться и тем самым спасти своё честное имя

"любят в плен ОНИ сдаваться, чтоб врагу затем продаться" laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№27 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Пусть берут хоть черта лысого, денег-то жопой жуй "не народных". Ради одного оргазма сеалексовского федун готов потратиться. Сколько позориться-то можно? 15 лет ни единого трофея, смехота поросячья

А ты уверен что у вас сейчас такого периода безтрофейного не будет?У вас на стадион то три калеки ходят ,вы не нужны никому Поэтому прежде чем других подкалывать на себя посмотрите.Сами все в дерьме а н других вякаете,клоуны

Уверен. Следующий вопрос.

1970-1991 был и еще будет:)нужно знать свою историю конеобразную
Регистрация: 22.12.2016
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:41) #
  • -4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Пусть берут хоть черта лысого, денег-то жопой жуй "не народных". Ради одного оргазма сеалексовского федун готов потратиться. Сколько позориться-то можно? 15 лет ни единого трофея, смехота поросячья

А ты уверен что у вас сейчас такого периода безтрофейного не будет?У вас на стадион то три калеки ходят ,вы не нужны никому Поэтому прежде чем других подкалывать на себя посмотрите.Сами все в дерьме а н других вякаете,клоуны

Уверен. Следующий вопрос.
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 23:40) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Primus,
Это Гинер русский офицер? Да гнида это пейсатая... в детдоме его недобили, вот и результат. А так из него офицер как из Питера культурная столица smirk
Регистрация: 4.06.2015
№24 Написал: Primus Москва (Сегодня, 23:38) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: sanyapytilin
денег-то жопой жуй

"ЦСКА как богатый клуб просто купит всех лучших российских игроков - и все"(с) - участник липецкой ОПГ, харчок с большой буквы "Г". 2005 год. Ну почему сразу "говно", "гинер"... Хотя да, тоже подходит

Гинер, погрязший в долгах, как истинный Офицер русской армии laughing smile должен застрелиться и тем самым спасти своё честное smile smiley имя
Регистрация: 14.07.2013
№23 Написал: руни (Сегодня, 23:37) #
  • -2
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Цитата: Drumer
свои 2 гола за сезон он забьёт!

Может забить
Если Арсеналу денег дадут
Регистрация: 13.11.2016
№22 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 23:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: sanyapytilin
Пусть берут хоть черта лысого, денег-то жопой жуй "не народных". Ради одного оргазма сеалексовского федун готов потратиться. Сколько позориться-то можно? 15 лет ни единого трофея, смехота поросячья

А ты уверен что у вас сейчас такого периода безтрофейного не будет?У вас на стадион то три калеки ходят ,вы не нужны никому Поэтому прежде чем других подкалывать на себя посмотрите.Сами все в дерьме а н других вякаете,клоуны
Регистрация: 11.12.2016
№21 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 23:34) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Имя купили, не игрока.

ну не скажи, посмотри стату Барриоса и скажешь, что не зря ему Спам такие деньги платил, но Адриану чуть похуже, но свои 2 гола за сезон он забьёт!
Регистрация: 11.01.2009
№20 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
денег-то жопой жуй

"ЦСКА как богатый клуб просто купит всех лучших российских игроков - и все"(с) - участник липецкой ОПГ, харчок с большой буквы "Г". 2005 год. Ну почему сразу "говно", "гинер"... Хотя да, тоже подходит


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:32) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Статистика за Милан 36 игр, 6 мячей. Не голеодор аднака... За что 4.5 мульта лички пока не ясно.

Имя купили, не игрока.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:28) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Пусть берут хоть черта лысого, денег-то жопой жуй "не народных". Ради одного оргазма сеалексовского федун готов потратиться. Сколько позориться-то можно? 15 лет ни единого трофея, смехота поросячья
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
mongolor,
про 4.5 сми придумали,будет как в милане 3 получать
Регистрация: 22.12.2016
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 23:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Статистика за Милан 36 игр, 6 мячей. Не голеодор аднака... За что 4.5 мульта лички пока не ясно.
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:23) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rooiwit
а уж если самого Маркова возьмете из Тосно то вообще будет очень сложно с вами соперничать.

У них Чебурек Алиев есть. Пока где-то у чухонцев рыбу солит. Но представляешь, что будет если вернут? От селедочного духа на Песчанке исчезнут не только зрители, но и Караси вымрут


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№14 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
круто, один из лучших на скамейке в Серии А! с усилением!

Согласен ему далеко до лучшего лавочника анжи и игрока 2 дивизиона франции,а уж если самого Маркова возьмете из Тосно то вообще будет очень сложно с вами соперничать.
Регистрация: 22.12.2016
№13 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:20) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
эмгм...чего?

По цене Лунева. И в два раза дешевле лавочника Новосельцева laughing
Странно, раньше ЭТИ подбирали везде вторсырье - относили на пункт приема стеклотары и загоняли за фунфурик. Теперь покупают вторсырье


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№12 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 23:19) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
круто, один из лучших на скамейке в Серии А! с усилением!
Регистрация: 11.01.2009
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Растёт спартак, большим клубом становится, футболистов начал покупать с большой личкой. А помнится, все свободных агентов подписывали, Барриосов, Эбертов, Саенков.
Дело за малым, теперь надо чтобы его признали в футбольном сообществе,- с такой репутацией, как у спартака, это непросто, надо еще заслужить уважение в Свете.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 23:17) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
побыстрее бы перешел!Тогда бы я был за Зеню спокоен!!

Сейчас то ты переживаешь? Поделись что тебя гложет.
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ништяк.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 23:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
побыстрее бы перешел!Тогда я бы был за Зеню спокоен!! blush

Зря вы так,он сильнее Дзюбы,просто в италии сильная защита и там тяжело ему пришлось.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№7 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
побыстрее бы перешел!Тогда бы я был за Зеню спокоен!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: rooiwit
вообще почти за бесплатно

эмгм...чего?

Чего чего,говорят Галлиани готов отпустить за символическую плату,а про зарплату 4.5 бред,в милане он получал 3 после вычета налогов,у нас так же будет
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
вообще почти за бесплатно

эмгм...чего?
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (4)

Нормально так спартачей на бабки разводят!!
Регистрация: 17.12.2015
№3 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: rooiwit
Вроде вообще почти за бесплатно берут,личка 3 ляма

буга-га-га)))))) у Вас и Бариос почти за бесплатно играл с окладом в 4,5мл. И это бревно то же за "ромб" будет играть!

Алкаш,ну давай мне скинь пруф где написано что он получал 4.5 ляма:)совсем ты витек поплыл
Регистрация: 22.12.2016
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Вроде вообще почти за бесплатно берут,личка 3 ляма

буга-га-га)))))) у Вас и Бариос почти за бесплатно играл с окладом в 4,5мл. И это бревно то же за "ромб" будет играть!
Регистрация: 7.12.2016
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