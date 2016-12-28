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Sport Mediaset: переход Адриано в "Спартак" близок к завершению
Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани обсудил с агентом нападающего Луиса Адриано возможный переход игрока в "Спартак", сообщает Sport Mediaset.
Переговорный процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению. Сегодня Галлиани и агент форварда достигли соглашения в пользу перехода игрока в российский клуб. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Переговорный процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению. Сегодня Галлиани и агент форварда достигли соглашения в пользу перехода игрока в российский клуб. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
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