Пауло Дибала приостановил переговоры с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала приостановил переговоры с клубом по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Это связано с тем, что футболистом активно интересуется "Реал". Ранее сообщалось, что "сливочные" всеми силами будут стараться переманить игрока в свой состав в летнее трансферное окно.