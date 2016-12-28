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Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (31)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (31)
Пауло Дибала приостановил переговоры с "Ювентусом"
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала приостановил переговоры с клубом по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Это связано с тем, что футболистом активно интересуется "Реал". Ранее сообщалось, что "сливочные" всеми силами будут стараться переманить игрока в свой состав в летнее трансферное окно.
Это связано с тем, что футболистом активно интересуется "Реал". Ранее сообщалось, что "сливочные" всеми силами будут стараться переманить игрока в свой состав в летнее трансферное окно.
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