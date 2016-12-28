Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас"

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс заинтересовал "Кристал Пэлас", сообщает Daily Star.



"Орлы" попробуют переманить игрока к себе в зимнее трансферное окно. Отмечается. что в услугах игрока заинтересован лично наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс.