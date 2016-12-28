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Киран Гиббс может продолжить выступление за "Кристал Пэлас"

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс заинтересовал "Кристал Пэлас", сообщает Daily Star.

"Орлы" попробуют переманить игрока к себе в зимнее трансферное окно. Отмечается. что в услугах игрока заинтересован лично наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс.
Теги: Кристал Пэлас Арсенал Трансферы
Сегодня, 23:12
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Толковый трансфер для КП


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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