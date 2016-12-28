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Костас Манолас привлек внимание "Интера"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Football Italia.

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уже обсудил с владельцами клуба будущие трансферы команды и защитник римлян входит в список интересов "Интера". Отмечается, что "интуристы" намерены сделать предложение по переходу игрока в летнее трансферное окно.
Сегодня, 23:15
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