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Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (31)
Костас Манолас привлек внимание "Интера"
Защитник "Ромы" Костас Манолас может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Football Italia.
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уже обсудил с владельцами клуба будущие трансферы команды и защитник римлян входит в список интересов "Интера". Отмечается, что "интуристы" намерены сделать предложение по переходу игрока в летнее трансферное окно.
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио уже обсудил с владельцами клуба будущие трансферы команды и защитник римлян входит в список интересов "Интера". Отмечается, что "интуристы" намерены сделать предложение по переходу игрока в летнее трансферное окно.
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