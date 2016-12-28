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Голкипер "Сандерленда" получил травму колена

Голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд может пропустить матч чемпионата Англии против "Бернли", сообщает Sky Sports.

У футболиста обнаружена травма колена после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:3) и ему предстоит пройти углубленное медобследование, после которого станет известен точный диагноз и срок восстановления игрока.
Теги: Сандерленд
Сегодня, 23:26
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