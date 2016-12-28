Голкипер "Сандерленда" получил травму колена

Голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд может пропустить матч чемпионата Англии против "Бернли", сообщает Sky Sports.



У футболиста обнаружена травма колена после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:3) и ему предстоит пройти углубленное медобследование, после которого станет известен точный диагноз и срок восстановления игрока.