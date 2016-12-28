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Агент Антони Марсьяля: мы рассмотрим предложение от "Севильи"
Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля Филипп Ламболи рассказал о том, что к футболисту действительно проявляет интерес "Севилья".
"У нас есть предложение от "Севильи" и мы рассмотрим его. Это хороший клуб, который выступает в Лиге чемпионов и имеет репутацию сильной команды в чемпионате Испании", - цитирует агента Goal.com.
"У нас есть предложение от "Севильи" и мы рассмотрим его. Это хороший клуб, который выступает в Лиге чемпионов и имеет репутацию сильной команды в чемпионате Испании", - цитирует агента Goal.com.
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