Виктор Линделёф может продлить контракт с "Бенфикой"

Защитник "Бенфики" и сборной Швеции Виктор Линделёф может подписать новый контракт с клубом, сообщает O Jogo.



Португальский клуб намерен прописать новую сумму отступных в соглашении с игроком, которая будет равна 50 миллионам фунтов. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за футболиста 38 миллионов фунтов.