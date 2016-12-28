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Виктор Линделёф может продлить контракт с "Бенфикой"

Защитник "Бенфики" и сборной Швеции Виктор Линделёф может подписать новый контракт с клубом, сообщает O Jogo.

Португальский клуб намерен прописать новую сумму отступных в соглашении с игроком, которая будет равна 50 миллионам фунтов. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за футболиста 38 миллионов фунтов.
Теги: Бенфика
Вчера, 23:51
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