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"Тоттенхэм" с крупным счетом переиграл "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" в гостях разгромил "Саутгемптон" в матче 18-го тура английской премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 18 тур

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 1:4

Голы: 1:0 – 2 ван Дейк, 1:1 – 19 Алли, 1:2 – 52 Кейн, 1:3 – 85 Сон Хын Мин, 1:4 – 88 Алли

"Саутгемптон": Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Тадич, 72), Дэвис (Хейбьерг, 72), Родригес (Лонг, 72), Ромеу

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 82), Дайер, Алли, Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Эриксен, Кейн (Янссен, 89).

Предупреждение: Дембеле (15), Уокер (55), Роуз (60), Вертонген (90), Лонг (90)

Удаление: Редмонд (58)
Теги: Тоттенхэм Саутгемптон
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