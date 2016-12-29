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Агент: думаю, на следующей неделе трансфер Адриано в "Спартак" будет завершен

Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда "Милана" Луиса Адриано, сообщил, что футболист близок к переходу в московский "Спартак".

Сегодня агент провел встречу с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани, на которой обсудил возможный переход бразильского нападающего в российский клуб.

"Встреча прошла хорошо. Мы очень близки к переходу в "Спартак". Переговоры продолжаются, и, думаю, на следующей неделе они будут завершены. Если все пойдет по плану, то Луис станет игроком "Спартака", - цитирует Велоза "Газета.ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 00:55
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№2 Написал: art83 (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
А вы что думаете он у вас заиграет joy
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как бы этот Адриано Траорцом не оказался..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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