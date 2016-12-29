Самира Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил

Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) начало расследование в отношении хавбека "Севильи" Самира Насри по поводу возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает El Pais.По информации источника, Насри, выступающему в "Севилье" на правах аренды из английского "Манчестер Сити", в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости.Информация была размещена в Twitter клиники, где говорилось, что Насри посетил клинику, а также была приложена фотография. Картинка привлекла внимание Ричарда Ингса, бывшего допинг-офицера австралийского антидопингового агентства, который отправил информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и AEPSAD, которое начало расследование в отношении Насри.По правилам WADA без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.