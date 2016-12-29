Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" передан новому владельцу, который намерен развивать дагестанский футбол

Как стало известно из сообщения владельца ФК "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на Клуб.

По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца махачкалинского клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств "Анжи", существующих на момент подписания соглашения.

Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.

Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи".

Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая "Анжи", - поднять уровень дагестанского футбола.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 01:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Путь Атлетика из Бильбао- не самый звездный, но и не провальный..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.