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Жерар Мукунку: в России порой слышал: "Слышь, чёрный, иди сюда!"

Бывший защитник "Спартака" и "Факела" Жерар Мукунку рассказал о проявлениях расизма в России, где он выступал с 2001 по 2003 год.

"Много страдал от расизма в России. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: "Слышь, чёрный, иди сюда!" Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась. Я всё равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, ещё коррупции в футболе очень много… Ну, вы понимаете, о чём я.

Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в "Факеле" и в "Спартаке". Скажите им, что я очень скучаю! И что все они - хорошие! Как и я", - цитирует конголезца "Чемпионат".
Теги: Спартак Факел
Сегодня, 01:50
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(0)
№3 Написал: art83 (Сегодня, 02:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Хитрый Лис
Один из заслуженных ветеранов Спартака. Пока есть такие как Мукунка, дух спартаковский не умрет.


Пока есть такие ,как Миллер, не являющийся заслуженным ветераном Зенита, Зенит Питерский не умрет.

Конечно чтобы вас дрюкать.А то я смотрю вылезли свиньи.
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 02:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Один из заслуженных ветеранов Спартака. Пока есть такие как Мукунка, дух спартаковский не умрет.


Пока есть такие ,как Миллер, не являющийся заслуженным ветераном Зенита, Зенит Питерский не умрет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:52) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Один из заслуженных ветеранов Спартака. Пока есть такие как Мукунка, дух спартаковский не умрет.
Регистрация: 19.03.2010
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