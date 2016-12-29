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"Динамо" может поспорить с "Зенитом" за защитника Сергея Зуйкова

"Зенит" не может договориться с астраханским "Волгарем" о трансфере крайнего защитника Сергея Зуйкова, информирует "ФАН".

Изначально клубы оговаривали трансферную стоимость в районе 5 млн рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи 23-летнего футболиста 15 млн сразу, а также включить в договор ряд бонусов. По ним, по словам источника, доход "Волгаря" от перехода Зуйкова в "Зенит" составит порядка 25 млн рублей.

Стоит также отметить, что конкуренцию сине-бело-голубым в споре за игрока составляет московское "Динамо". Сообщается, что сам футболист больше склоняется к переходу именно в московский клуб.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 01:53
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