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Дмитрий Аленичев: желаю "Спартаку" завоевать чемпионский титул

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев пожелал красно-белым в 2017 году завоевать титул чемпиона России.

"Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать здоровья, благополучия, счастья и добра. Ну а "Спартаку" в 2017-м, конечно же, завоевать чемпионский титул", - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 02:20
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