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Эрнесто Вальверде может возглавить "Барселону" в случае ухода Луиса Энрике

"Барселону" в случае ухода по окончании сезона испанского специалиста Луиса Энрике может возглавить другой испанский специалист Эрнесто Вальверде, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Marca.

Контракт Вальверде и его нынешнего клуба "Атлетика" из Бильбао истекает в конце сезона-2016/17. Энрике, возглавляющий "Барселону" с 2014 года, пока не определился со своим будущим в каталонском клубе.
Теги: Барселона
Сегодня, 02:48
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