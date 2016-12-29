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Одил Ахмедов: думаю, если я перееду в Китай, хуже не будет

Полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прокомментировал информацию о возможном трансфере в один из китайских клубов.

"Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком "Краснодара". В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьей.

В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьезно и они заплатят предложенную сумму, то "Краснодар" согласится.

Если бы все зависело только от меня, то я бы вам все рассказал. У меня нет пока никакого представления. Все будет уже после того, как все решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растет качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет", - цитирует Ахмедова Sports.uz.
Теги: Ахмедов
Сегодня, 02:53
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