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Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне
Тренер "Зенита" по физподготовке Карло Николини высказал свою точку зрения на ситуацию с возможным переходом полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус".
"Летом "Ювентус" слишком поздно начал вести переговоры по Витселю, у нас не хватало глубины состава, чтобы позволить отпустить игрока. Луческу был совсем не против его продажи, но "Зенит" не купил никого взамен, поэтому тренер остановил этот трансфер. Нам предлагали обменять Акселя на Эрнанеса, но клуб отказался. Это слишком медленный игрок для нашей команды.
Витсель – умный футболист, у него не должно возникнуть проблем в серии А. С точки зрения тактической оснащенности Витсель даже сильнее, чем тот же Погба, у которого упор делается на технику. Аксель идеально подходит для "Ювентуса", он усилит команду, хотя говорить это и не в моих интересах.
На самом деле, ты понимаешь, как важен Витсель в тот момент, когда он не может принять участие в матче. Да, он редко показывает зрелищный футбол, но это очень эффективный игрок.
Луческу считает, что сейчас нет смысла продавать Витцеля за 6 миллионов евро. Если "Ювентус" даст больше, игрок сможет уйти. Но они предложили только шесть миллионов, больше никаких подвижек. Сам футболист спокоен: он знает, что если он не уйдет сейчас, он сделает это в июне. В "Ювентусе" же твердо уверены, что Витсель хочет перейти только в этот клуб. И это действительно так", – сказал Николини.
Sports.ru
"Летом "Ювентус" слишком поздно начал вести переговоры по Витселю, у нас не хватало глубины состава, чтобы позволить отпустить игрока. Луческу был совсем не против его продажи, но "Зенит" не купил никого взамен, поэтому тренер остановил этот трансфер. Нам предлагали обменять Акселя на Эрнанеса, но клуб отказался. Это слишком медленный игрок для нашей команды.
Витсель – умный футболист, у него не должно возникнуть проблем в серии А. С точки зрения тактической оснащенности Витсель даже сильнее, чем тот же Погба, у которого упор делается на технику. Аксель идеально подходит для "Ювентуса", он усилит команду, хотя говорить это и не в моих интересах.
На самом деле, ты понимаешь, как важен Витсель в тот момент, когда он не может принять участие в матче. Да, он редко показывает зрелищный футбол, но это очень эффективный игрок.
Луческу считает, что сейчас нет смысла продавать Витцеля за 6 миллионов евро. Если "Ювентус" даст больше, игрок сможет уйти. Но они предложили только шесть миллионов, больше никаких подвижек. Сам футболист спокоен: он знает, что если он не уйдет сейчас, он сделает это в июне. В "Ювентусе" же твердо уверены, что Витсель хочет перейти только в этот клуб. И это действительно так", – сказал Николини.
Sports.ru
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