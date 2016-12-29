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Денис Бояринцев: "Спартаку" везет? Не согласен, лидерство заслуженное

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал лидерство красно-белых в премьер-лиге и отметил заслуги главного тренера Массимо Карреры.

– Главное событие первой части сезона?

– Лидерство "Спартака". Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.

– В чем секрет успеха?

– Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В "Спартаке" хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.

– Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.

– Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. "Спартаку" в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.

– Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?

– Конечно. Результат есть - значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.

СЭ
Теги: Бояринцев Спартак
Сегодня, 03:24
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