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Денис Бояринцев: "Спартаку" везет? Не согласен, лидерство заслуженное
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал лидерство красно-белых в премьер-лиге и отметил заслуги главного тренера Массимо Карреры.
– Главное событие первой части сезона?
– Лидерство "Спартака". Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.
– В чем секрет успеха?
– Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В "Спартаке" хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.
– Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.
– Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. "Спартаку" в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.
– Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?
– Конечно. Результат есть - значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.
СЭ
– Главное событие первой части сезона?
– Лидерство "Спартака". Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.
– В чем секрет успеха?
– Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В "Спартаке" хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.
– Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.
– Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. "Спартаку" в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.
– Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?
– Конечно. Результат есть - значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.
СЭ
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