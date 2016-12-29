В Руанде футболистов будут наказывать за колдовство на поле (видео)





Федерация футбола Руанды запретила участникам матчей совершать магические ритуалы.Решение было принято после инцидента, который произошел ранее в этом месяце в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече "Мукура Виктори" - "Райан Спортс" нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол.В связи с этим федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около € 3,5 тыс.