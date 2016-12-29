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Игорь Шалимов: возвращаем из аренды Комличенко
В Руанде футболистов будут наказывать за колдовство на поле (видео)
Федерация футбола Руанды запретила участникам матчей совершать магические ритуалы.
Решение было принято после инцидента, который произошел ранее в этом месяце в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече "Мукура Виктори" - "Райан Спортс" нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол.
В связи с этим федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около € 3,5 тыс.
Газета.ru
Решение было принято после инцидента, который произошел ранее в этом месяце в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече "Мукура Виктори" - "Райан Спортс" нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол.
В связи с этим федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около € 3,5 тыс.
Газета.ru
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