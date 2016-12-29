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В Руанде футболистов будут наказывать за колдовство на поле (видео)

Федерация футбола Руанды запретила участникам матчей совершать магические ритуалы.

Решение было принято после инцидента, который произошел ранее в этом месяце в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече "Мукура Виктори" - "Райан Спортс" нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол.

В связи с этим федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около € 3,5 тыс.



Газета.ru
Сегодня, 03:28
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№2 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 04:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
надо Кокорину узнать этот ритуал
Регистрация: 11.01.2009
№1 Написал: ShebanoFF Rostov-on-Don (Сегодня, 03:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
SATANA!!!


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ღ Spartak Moscow and Real M
Регистрация: 12.03.2009
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