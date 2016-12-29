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Маурисио Почеттино: "Тоттенхэму" было важно не отстать от конкурентов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал оценку победному матчу 18-го тура английской премьер-лиги с "Саутгемптоном" (4:1).

"Игра была непростой с самого начала. У нас был план на игру, и мы старались его придерживаться.

Не повезло, что нам забили в самом начале встречи. По прошествии 10-15 минут команда вошла в игру и прибавила. Несомненно, победа для нас заслуженная. Хорошо, что смогли отличиться наши форварды Кейн и Алли, я доволен их игрой.

Нам необходимо было брать три очка, так как все наши соперники свои матчи выиграли. У нас неплохие позиции", - цитирует Почеттино BBC Sport.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 03:51
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