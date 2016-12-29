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Дмитрий Шляхтин: у Молло зарплата 65 тысяч евро в месяц, у Скрипченко - 1,8 млн рублей

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о размерах зарплат в "Крыльях Советов".

"Максимальная зарплата игрока в "Крыльях Советов" – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 млн, - сообщил Шляхтин.

На последнем в 2016 году заседании Самарской губернской думы стало известно, что "Крыльям" добавят 235 миллионов рублей и в итоге клуб получит из бюджета 1 миллиард 270 миллионов.

trkterra.ru
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 03:59
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