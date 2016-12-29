Антонио Конте в Рождество сводил журналистов в паб и угостил их пивом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в Рождество перед домашним матчем чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0) пригласил журналистов в паб.После предматчевой пресс-конференции итальянец сходил вместе с представителями СМИ в близлежащую пивную и купил им пиво, сообщает BBC.