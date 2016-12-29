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Журналист: Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля"

Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что полузащитник "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов.

"Промес подтверждает интерес "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву", - написал Джулианелли в твиттере.

Газета.ru
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 08:46
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