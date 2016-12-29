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Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа"

Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее Daily Mail сообщил, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать £615 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.

Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа"


Газета.ru
Теги: Тевес Шанхай Шэньхуа
Сегодня, 08:53
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7
(0)
№7 Написал: Close M. city (Сегодня, 10:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Видимо, сказали: - Будешь получать в два раза больше КриРо! Самое примечательное, что так и сделали) кто бы не поехал)


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№6 Написал: sev1954 (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: zenit_53
евро это не зеленые абамки,просто им не куда их девать накопилось столько решили поделиться с бедными бразилами я бы на месте наших кривоногих тоже туда поехал если конечно кого пригласят вот например Широков любит бабки так почему не рванул туда или Керж конечно им столько не дадут но все же на приличную житуху хватило бы

на кой они нужны там, они играть то не умеют
Регистрация: 21.06.2016
№5 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В переводе на наши деньги - 46 миллионов в неделю. С ума сойти...
Регистрация: 27.04.2016
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 09:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Шота у китайца рожа на фото настолько охреневшая... Что глаза больше чем у Тевеса laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:10) #
  • +3
  •  (3)

30 миллионов фунтов в год ? flushed

Этот Китаец что с лева от Тевеса на АлиЭкспрессе торгует барсетками ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
евро это не зеленые абамки,просто им не куда их девать накопилось столько решили поделиться с бедными бразилами я бы на месте наших кривоногих тоже туда поехал если конечно кого пригласят вот например Широков любит бабки так почему не рванул туда или Керж конечно им столько не дадут но все же на приличную житуху хватило бы
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 08:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
китайцы скидывают зеленые бумажки
Регистрация: 2.08.2009
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