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Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (22)
Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться (22)
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Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (8)
Тренер "Зенита": Витсель спокоен, он знает, что если не уйдет в "Ювентус" сейчас, то сделает это в июне (8)
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Форвард Юрий Коломоец покинул "Ворсклу"
Форвард Юрий Коломоец покинул "Ворсклу"
Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, приняв предложение "Шанхай Шэньхуа"
Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее Daily Mail сообщил, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать £615 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.
Газета.ru
Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.
Газета.ru
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