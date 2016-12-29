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Жерар Мукунку: Романцев пил очень много, игроки "Спартака" тоже иногда любили расслабиться

Бывший защитник "Спартака" конголезец Жерар Мукунку рассказал о том, что бывший наставник команды Олега Романцева имел пристрастие к алкоголю.

– Ни для кого не секрет, что в те времена Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?

- Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.

- Вас это не раздражало?

- А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.

- Водка?

- Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.

- А футболисты "Спартака" выпивали?

- Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча, – цитирует Мукунку "Чемпионат".
Теги: Спартак Романцев
Сегодня, 08:56
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22
(2)
№22 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Что те, кто пишет здесь "Романцев - алкаш" сами не выпивают?
Двуличные особи, которые любят применять двойные стандарты: к себе любимому один стандарт, а к остальным - другой, намного завышенный.

Правильно.А те кто пишут Романцев-алкаш,через 2 дня будут под столом лежать,а кто то и в сортире блевать


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (2)

Эй, трезвЯники, которые здесь вой поднимают из-за употребления спиртного Романцевым и игроками!!!
Оглянитесь!
Сколько же вокруг, в т. ч. и в футболе КОЗЛОВ и БЕЗДАРЕЙ, единственным достоинством которых является вот это "НЕ ПЬЁТ"! angry

Применительно к футболу: МуДЬко, возможно, не пьёт, Червиченко, Смородская...
Что, от ЭТОГО вам легче стало и нашему футболу тоже? flushed

Талантливейшего человека и его талантливых ребят, даривших нам своей великолепной игрой очень много минут, нет, не минут, ЧАСОВ РАДОСТИ, грязью обливаете из-за того, что какая-то там обезьяна высказалась "по-поводу" ! grimacing

Что те, кто пишет здесь "Романцев - алкаш" сами не выпивают?
Двуличные особи, которые любят применять двойные стандарты: к себе любимому один стандарт, а к остальным - другой, намного завышенный.

На себя оборотитесь!

Сейчас играет в футбол "поколение пепси".
Как?
Нравится их "игра"?
Может быть, они люди высоких моральных устоев?

Сами себе ответьте на эти вопросы и заткнитесь! angry
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:43) #
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Цитата: Сибирячок
Цитата: Максим I
Зайди в википедию и посмотри, кто есмь представители семейства парнокопытных.

А откуда ты узнал, что он тебя имел ввиду? Может он как раз про парнокопытных говорил, про коз, к примеру.

Но, по закономерному стечению обстоятельств, откликнулся ты, обидевшись, на количество своих копыт. Ты чёрт, не иначе.

Я? Обиделся? Обиженка это он, причём не только под свою закорючку, но ещё и обиженка мозгами. А я тихо ржу над грамотеем: с какого перепугу нормальный мужик должен обижаться, тем паче на слова какого-то ущерба общества?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Максим I
Зайди в википедию и посмотри, кто есмь представители семейства парнокопытных.

А откуда ты узнал, что он тебя имел ввиду? Может он как раз про парнокопытных говорил, про коз, к примеру.

Но, по закономерному стечению обстоятельств, откликнулся ты, обидевшись, на количество своих копыт. Ты чёрт, не иначе.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Sura73
О, бомжи активизировались. На подходе парнокопытные

Чудило! Зайди в википедию и посмотри, кто есмь представители семейства парнокопытных. Впрочем, можешь и не лезть, для твоей головы это слишком сложно: загляни в зеркало, там ты тоже увидешь представителя этого семейства.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Ганнибал
Где Мукунку для интервью отловили? Только не говорите что на рыбалке..


Мукунку поиграл в пляжный футбол, несколько раз примерил официальный костюм как член делегации своей страны на заседаниях ФИФА, а ныне работает футбольным тренером. Жерар живёт в Киншасе и без проблем мог бы сыграть вместо Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь». Весь футбольный отдел «Чемпионата» два месяца разыскивал телефон Мукунку. В конце концов Леонардо Ди Мукунку перезвонил сам — глава службы эксклюзивных новостей Галина Козлова имела милейший разговор с экс-футболистом «Спартака». «Я Жоря, да, Жоря, харашю!» — так Жерар отреагировал на просьбу дать интервью российской прессе. Конечно, давал он его на французском, почти на все вопросы отвечал не слишком конструктивно, зато искренне, повторяя, словно мантру, «Oui, oui, oui!» («Да, да, да!» в переводе с французского.). Жерар явно обалдел от такого внимания к своей скромной персоне, но, несмотря на трудности перевода и кошмарную связь, рассказал несколько историй. Хороших историй.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (2)

А кто в 90-е не пил?
Особенности национальной охоты...
Особенности национальной рыбалки...
Особенности национального футбола.))
Регистрация: 28.05.2014
№15 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
потому и выЙграли, потому что бухали)

По мне уж лучше пей, да дело разумей! - между прочим из сокровищницы русской КУЛЬТУРЫ! laughing


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№14 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 10:03) #
  • -1
  •  (1)

А если бы не бухал,то Кубок Чемпионов и Лигу взял бы.Не отпустил бы лидеров...Это шутки.А вообще говорил ли сиё Мукунку?
Регистрация: 1.09.2016
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Ни одной официальной игры в Спартаке не провёл, но всё помнит даже через 40 лет. Всё, кроме своей игры.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Dimitrios
9 чемпионств ещё не кто не выйграл и не выйграет!!!

потому и выЙграли, потому что бухали))))))))
другие команды, в 90-е, какими-то зажатыми на поле выходили


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:53) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Dimitrios
Цитата: СМЭУ
Так вот кто пропил клуб , а Червиченко воспользовался не вменяемым Олежкой Романцевым. А то Романцев звезда, хозяин, отец для игроков.... Алкаш хренов.

Базар фильтруй чмошник, 9 чемпионств ещё не кто не выйграл и не выйграет!!!


Пацан, иди на КУЙ. У папки своего спроси, если он у тебя есть. В 90-е годы в стране творилось что попало, и не большая честь тем чемпионствам
Регистрация: 31.07.2015
№10 Написал: Dimitrios Город Одинцово (Сегодня, 09:50) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
Так вот кто пропил клуб , а Червиченко воспользовался не вменяемым Олежкой Романцевым. А то Романцев звезда, хозяин, отец для игроков.... Алкаш хренов.

Базар фильтруй чмошник, 9 чемпионств ещё не кто не выйграл и не выйграет!!!
Регистрация: 18.04.2016
№9 Написал: midlton Eire (Сегодня, 09:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sura73
На подходе парнокопытные

Так вы уже тут. До какой же степени необразованные болелы спама, посчитать не могут у себя на ноге сколько копыт


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№8 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 09:38) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
секрет поляшанеля

О... Кулютура поперла laughing Тогда еще "сцыкрет" пиши smile
Расскажи, как отцепляли за в жопу невменяемое состояние перед матчем со Спартаком Денисова, Анюкова и Аршавина одновременно? Кстати, привет Бухарову с Ионовым laughing
Цитата: Sura73
На подходе парнокопытные

Ща... Еще пару тяг пыхнут laughing И псевдоэфедринчиком сверху полирнут


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№7 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:34) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Так вот кто пропил клуб , а Червиченко воспользовался не вменяемым Олежкой Романцевым. А то Романцев звезда, хозяин, отец для игроков.... Алкаш хренов.
Регистрация: 31.07.2015
№6 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 09:33) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Где Мукунку для интервью отловили? Только не говорите что на рыбалке..
Регистрация: 20.10.2008
№5 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 09:19) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
питерская бомжарня проснулась сейчас начала обсирать все ветки фу фу фу одна вонь
Регистрация: 1.04.2013
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:19) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
секрет поляшанеля,мне иногда кажется,что крючкохвостые все на "доппинге" сидят,а их болелы,после как почитаешь их комменты,понимаешь,что еще ,что-то курят laughing


Ты бы снял со своей головушки пакет с клеем, что ли.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 09:13) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
О, бомжи активизировались. На подходе парнокопытные
Регистрация: 29.10.2013
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 09:11) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Раскрыт успех первой половины сезона Спартака: Каррера поставил крест на традициях, запретил команде бухать! smile
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:05) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
секрет поляшанеля,мне иногда кажется,что крючкохвостые все на "доппинге" сидят,а их болелы,после как почитаешь их комменты,понимаешь,что еще ,что-то курят laughing
Регистрация: 21.07.2011
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