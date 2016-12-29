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Ольга Бузова: желаю всем женщинам найти настоящего защитника, не полузащитника

Телеведущая Ольга Бузова высказалась относительно развода с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, который должен официально состояться 30 декабря.

"Когда я люблю, то люблю на весь мир - наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя. Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня, наоборот, прятать ото всех и оберегать.

Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника", – цитирует Бузову "Woman.ru".
Теги: Тарасов
Сегодня, 08:59
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(4)
№20 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: m7rf_2
Достойной женщине и защитник будет достойный.


Прежде чем что-то требовать. нужно самой научиться дарить тепло души, любовь. заботу, а не, тупо пирипихон! Детей надо рожать. а не хуепл...ть в СОДом-2.
Регистрация: 4.10.2010
№19 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:49) #
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Интересно, после таких интервью хоть у кого-то на эту стерву встанет? Наверное, только на субботнике, что бывает на ленинградке...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№18 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
тупая проститутка


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№17 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 10:44) #
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Цитата: Сибирячок
и гладью.

Начнет гладью, а закончит гадью!


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№16 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 10:42) #
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Нормальная женщина не будет участвовать в Дом-2.
Регистрация: 3.03.2013
№15 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Достойной женщине и защитник будет достойный.
Регистрация: 11.06.2016
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: varela кб
телепередачи ведет...

Интимное видео про себя снимает. Кладезь талантов, не иначе. А ещё женские платья шьёт. Возьмёшь замуж её? Она и крестиком вышивает и гладью.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Очень остроумно! Понравилось.
Но нельзя так с мужчинами.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№12 Написал: varela кб севкавтв (Сегодня, 10:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такая умная девочка книги пишет телепередачи ведет...
Регистрация: 1.08.2010
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motostrel
а че не нападающего?

Правильно, чтоб забивал
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:02) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вот это семья - полузащитник + вратарь-дырка.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: bulgakov_vv01 Галич (Сегодня, 09:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дом2-легализованный притон.Тарасов не знал от куда берёт жену?
Регистрация: 16.03.2013
№8 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:58) #
  • +1
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Дима,как ты мог влюбиться в девицу из дома 2 ?Взять её за муж?Что она представляет ты понял.Это ещё по проекту было видно,какие там царят нравы.А мужикам нужна хранительница очага.
Регистрация: 1.09.2016
№7 Написал: Motostrel (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а че не нападающего?


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 09:44) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Дмитрий Тарасов:Желаю всем футболистам избавиться в Новом году от гламурных приспособленок,тупых до безобразия и ничего из себя не представляющих и тогда карьера попрет в гору. smile
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: manatee Москва (Сегодня, 09:18) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Тарасов:"Желаю всем мужчинам не найти тупую п**ду!" Хотя, откровенно говоря, они стоят друг друга.
Регистрация: 16.08.2010
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:10) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Как то даже жаль Тарасова...это ж сколько он прожил с такой "гениальной" женщиной?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ей нужен либеро (свободный защитник)
Регистрация: 20.10.2011
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 09:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
joy

Он же возвращается в футбол, вот и ищет способы наладить контакт)
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
жестко поде..ула
Регистрация: 21.07.2011
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