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Денис Бояринцев: Селихов? Думаю, Ребров и Песьяков не испугаются прихода конкурента

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказал мнение о переходе в стан красно-белых вратаря Александра Селихова.

"Саша понравился мне ещё в прошлом сезоне. Интересный голкипер. Переход не удивил, вопрос был только в том, когда и где он окажется. Селихов прекрасно дополнит вратарскую бригаду "Спартаку", повысит конкуренцию Реброву и Песьякову. Москвичи купили Александра и сделали отличные инвестиции в будущее.

Здоровая конкуренция никому не вредила. Прекрасно знаю Артема и Серегу, они адекватные ребята и не испугаются прихода конкурента. У них будут хорошие отношения на поле и вне его", - цитирует Бояринцева "СЭ".
Теги: Бояринцев Спартак
Сегодня, 09:06
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№1 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Конкуренция - это всегда хорошо.
Регистрация: 27.04.2016
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